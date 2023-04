Väčšina Čechov by chcela bývať v dome na dedine v blízkosti mesta. Ak by sa sťahovali, čo si najviac praje mladá generácia, tak víťazí juh republiky nad severom. Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research pre Raiffeisenbank.

Z dát zozbieraných medzi viac ako tisíc respondentov vo veku 18 až 65 rokov je zrejmé, že 80 percent ľudí by si na bývanie zvolilo dom pred bytom. Najčastejšie sa to týka ľudí bývajúcich v obci pod tisíc obyvateľov, rovnako ako Čechov s väčšími príjmami a vo veku od 25 do 44 rokov.

Pokiaľ by si Česi mohli vybrať, 46 percent preferuje bývanie na dedine oproti 42 percentám tých, ktorí by radšej žili v meste.

Sťahovať sa veľmi nechcú

Viac ako polovica opýtaných (54 percent) by rada zostala v mieste, kde v súčasnosti žijú. V malých dedinách do 999 obyvateľov by chcelo naďalej žiť 72 percent obyvateľov. Tí, ktorí žijú vo veľkomeste nad 100-tisíc obyvateľov, by tam chceli zostať v 56 percente prípadov. Najobľúbenejším variantom života na dedine (30 percent) je relatívna blízkosť väčšieho mesta. Bývanie mimo mesta tiež častejšie preferujú ľudia so základným vzdelaním a ženy.

„Všeobecne sa v Česku teší zhruba rovnakej obľube dediny aj mesto, keď ľudia chcú využiť výhody mesta a dediny zároveň. Ak chcú žiť v meste, tak na okraji a pokiaľ chcú žiť v menšej obci, tak blízko za mestom. Zvyšok obyvateľov by si život predstavoval na predmestí alebo v prímestskej oblasti,“ uviedla hovorkyňa Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Pätina českej populácie by sa rada odsťahovala, a to predovšetkým mladí vo veku 18 až 24 rokov, tých je 32 percent. Všeobecne podľa prieskumu prevláda túžba premiestniť sa zo severu na juh. Najmenšiu obľubu majú kraje Moravskosliezsky, Zlínsky, Vysočina, Ústecký, Karlovarský a Pardubický.