Digitalizáciu vnímajú slovenské firmy ako mincu, ktorá má dve strany. Na jednej sa jej venujú, pretože si uvedomujú jej prínosy a nevyhnutnosť, a zároveň im pomáha zvyšovať zisky. Na druhej majú veľké obavy z kybernetických útokov a zaostávania voči konkurencii. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne a Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

Vyššie zisky

Digitalizácii sa venuje väčšina firiem na Slovensku. Z malých a stredných podnikov je to až 61 percent, u mikrofiriem je to 44 percent.

„Firmy si často neuvedomujú, že digitalizácia sa neudeje zo dňa na deň, ale súvisí so strategickým rozvojom danej firmy a taktiež prínosy je potrebné hodnotiť z dlhodobého hľadiska. V každom prípade z pohľadu Európskej únie a DESI indexov sme pravidelne na chvoste medzi najmenej digitálne rozvinutými krajinami Európy,“ dodáva výkonný riaditeľ SAPIE Michal Kardoš.

Digitalizácia pomáha slovenským firmám zvyšovať zisky. V prieskume to uviedla polovica malých a stredných podnikov a 36 percent mikrofiriem.

„Na našich klientoch, ktorí sa venujú digitálnej transformácii, vidíme, že im to pomáha vo viacerých smeroch. Vo vzťahu ku klientom im to rozširuje potenciálnu základňu a zároveň zlepšuje skúsenosť či ich zážitok. A do vnútra firmy zefektívňuje procesy a znižuje náklady,“ vraví Katarína Gašparovská, ktorá v Slovenskej sporiteľni zodpovedá za finančné riešenia pre firmy.

Strata zákazníkov

Najväčšou obavou z pohľadu firiem je riziko kybernetického útoku, ktoré môže rásť priamoúmerne s objemom digitalizácie v spoločnosti. Dôležité je v tomto kontexte podľa výsledkov prieskumu vnímanie konkurencie. Spoločnosti sa obávajú, že stratia zákazníkov a konkurencieschopnosť, ak sa nebudú dostatočne venovať digitálnej transformácii, poprípade ich konkurencia príde s prevratnou inováciou, ktorej výsledkom bude tiež ich náskok.

Zásadnejšie rozdiely medzi firmami sú pri ich pohľade na prekážky, ktoré s digitalizáciou súvisia. U malých a stredných podnikov sú to už spomínané kybernetické útoky, administratívna náročnosť, nevôľa zamestnancov používať inovatívne riešenia a názor, že náklady prevažujú nad benefitmi. U mikrofiriem jednoznačne dominuje faktor financií, teda nedostatočný prístup k financovaniu, vrátane štátnej podpory.

Jednoduchší prístup k financovaniu, či už k verejnému alebo súkromnému, by podľa firiem samotných pomohol k väčšiemu zapojeniu sa do digitalizácie a automatizácie. Približne 30 percent firiem by uvítalo aj prístup k informáciám o možnostiach a pridanej hodnote digitalizácie, vrátane pokročilých technológií. Školenia chýbajú viac ako pätine malým a stredným podnikom. Vnímajú digitálne zručnosti zamestnancov pesimistickejšie. Len tretina z nich deklaruje, že zamestnanci majú potrebné zručnosti. U mikrofiriem je to 43 percent.