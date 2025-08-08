Ceny bežného benzínu a nafty zostali minulý týždeň ustálené, vodiči si mierne priplatili iba za prémiové palivá. Nafta je naďalej najdrahšia od začiatku apríla, uviedol Štatistický úrad SR.
Liter benzínu 95 sa predával za 1,512 eura za liter (+0,1 centa). Dynamickejšie, ale stále podpriemerným tempom, stúpla cena prémiových benzínov na 1,717 eura za liter (+0,4 centa).
Bežná nafta medzitýždenne zdražela iba o desatinu centa na 1,484 eura za liter. Ceny prémiových druhov nafty stúpli o jeden cent na liter, čím sa dostali na 1,683 eura.
Ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie alebo bez zmeny. Najvýraznejšie klesla cena skvapalneného zemného plynu (LNG) – o 1,4 centa na 1,489 eura za kilogram. Stlačený zemný plyn (CNG) zlacnel iba nepatrne – o desatinu centa na 1,660 eura za kilogram. Rovnako klesla aj cena skvapalneného ropného plynu (LPG) na 0,690 eura za liter.