Inštitút finančnej politiky (IFP) uviedol, že tradičný sladený nápoj, ktorý koncom roka 2024 stál 1,20 eura, sa v júli 2025 predával za 1,70 eura. Zdraženie o 0,50 eura však nezodpovedá samotnej dani, ktorá predstavuje približne 0,30 eura.
Ceny sladených nápojov zvýšili rýchlejšie, než by vyplývalo zo zavedenia novej dane od januára 2025, podľa IFP. Zároveň upozornil, že ceny nesladených vôd sa nezmenili.
Nová daň priniesla očakávaný pokles predaja, v maloobchode sa predalo o 13 percent menej sladených nápojov než pred rokom. Reakcie obchodníkov výrazne prispeli k zdražovaniu nad rámec daňového zaťaženia.