Ceny ropy vzrástli v závere tohto týždňa o viac než dve percentá, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie nad 70 dolárov za barel (159 litrov). O viac než dve percentá vzrástli ceny ropy aj za celý týždeň. Situáciu na ropnom trhu ovplyvnili najmä správy Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), podľa ktorej trh môže byť v súčasnosti napätejší, než sa zdá.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri vzrástla na záver piatkového (11. 7.) obchodovania o 1,72 dolára, čo predstavuje 2,51 percenta. Obchodovanie tak uzatvorila na úrovni 70,36 dolára (60,22 eura) za barel. V prípade celého týždňa sa cena Brentu zvýšila o tri percentá.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom vzrástla v závere obchodovania o 1,88 dolára (2,82 percenta) a obchodovanie ukončila na úrovni 68,45 USD/barel. Za celý týždeň zaznamenala rast o 2,2 percenta.

Investorov do veľkej miery ovplyvnilo vyhlásenie IEA, že ropný trh môže byť napätejší, než sa zdá. Podľa IEA na to poukazuje fakt, že prevádzka rafinérií ide naplno, aby pokryla dopyt po palivách počas kľúčovej letnej turistickej sezóny, navyše, vysoké teploty zvyšujú dopyt po elektrickej energii.

IEA síce zároveň zvýšila svoj odhad rastu ponuky a zhoršila odhad dopytu po rope v tomto roku, v krátkodobom horizonte však budú mať ceny ropy podporu, tvrdia analytici z Commerzbank. Podporu cenám ropy v závere týždňa poskytlo aj vyhlásenie podpredsedu ruskej vlády Alexandra Novaka, že Rusko vykompenzuje svoju predchádzajúcu nadprodukciu voči stanoveným ťažobným kvótam v rámci OPEC+, a to v období od augusta do konca septembra. To znamená, že v uvedených mesiacoch bude ťažbu znižovať.