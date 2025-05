Po poklese v závere predchádzajúceho obchodovania o viac než dolár sa ceny ropy vo štvrtok vrátili k rastu, pričom cena Brentu sa posunula nad 61,60 dolára za barel (159 litrov). Pozornosť trhov sa zameriava najmä na víkendové rokovania medzi predstaviteľmi Číny a USA o obchode. Ak by bol výsledok pozitívny, zvýšilo by to šance pre ekonomiku a výraznejší dovoz ropy na tieto trhy, ktoré sú najväčšími dovozcami ropy na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 10.53 h SELČ 61,66 dolára za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 54 centov (0,88 percenta). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 58,67 dolára/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 60 centov, alebo 1,03 percenta.

„Optimizmus súvisiaci s blížiacimi sa rokovaniami medzi predstaviteľmi Číny a USA je hlavným faktorom podporujúcim návrat cien ropy k rastu,“ uviedla analytička Tina Tengová.

Tempo rastu však nebolo príliš výrazné, keďže druhým smerom na ceny ropy zapôsobili vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella o rizikách, ktoré predstavujú clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa Powella by dovozné clá, ktoré ohlásila Trumpova administratíva, mohli spomaliť rast ekonomiky a podporiť dlhodobú infláciu.

Navyše, zásoby benzínu v USA za minulý týždeň vzrástli. Zásoby ropy síce klesli, avšak slabším tempom, než sa čakalo.