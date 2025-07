Ceny ropy dnes klesli a uzavreli obchodovanie na trojtýždňových minimách, napísala agentúra Reuters. Môžu za to nepriaznivé ekonomické správy zo Spojených štátov a Číny a známky rastu ponuky ropy na trhu. Tie prevážili nad optimizmom z obchodných rokovaní USA a nádejou, že by obchodné dohody mohli v budúcnosti podporiť globálny ekonomický rast a dopyt po rope.

Cena severomorskej ropy Brent dnes klesla o 1,1 percenta a uzavrela na 68,44 dolára za barel, teda na najnižšej úrovni od 4. júla. Americká ľahká ropa WTI stratila 1,3 percenta na 65,16 dolára za barel. To je jej najnižšia záverečná hodnota od konca júna. Za celý týždeň vykázala cena Brentu pokles o zhruba jedno percento a WTI o zhruba tri percentá.

Americký prezident Donald Trump dnes uviedol, že šanca na uzavretie dohody medzi USA a EÚ je zhruba 50 percent. Zároveň dodal, že Brusel po uzavretí dohody veľmi túži. Cez víkend má Trump počas svojho pobytu v Škótsku rokovať s šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.

Ekonomika eurozóny zatiaľ zostáva odolná voči všeobecnej neistote spôsobenej globálnou obchodnou vojnou, ukázala séria dnešných štatistických údajov. V Spojených štátoch však nečakane klesli nové objednávky na kapitálový tovar. V Číne sa potom za šesť mesiacov tohto roka znížili fiškálne príjmy o 0,3 percenta.

Trump tiež uviedol, že jeho stretnutie so šéfom centrálnej banky USA (Fed) JeromeOm Powellom bolo dobré a získal dojem, že by mohol byť pripravený na zníženie úrokových sadzieb. Nižšie úrokové sadzby znižujú náklady spotrebiteľov na pôžičky a môžu podporiť hospodársky rast a dopyt po rope.

Spojené štáty sa chystajú povoliť partnerom venezuelskej štátnej spoločnosti PDVSA, vrátane americkej ropnej firmy Chevron, aby v sankcionovanej krajine pôsobili s určitým obmedzením, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje. To by mohlo zvýšiť venezuelský vývoz ropy o niečo viac ako 200 000 barelov denne. Podľa analytikov ING by to mohlo zmierniť napätie na trhu s ťažšou ropou.

Na Blízkom východe Irán oznámil, že bude pokračovať v jadrových rozhovoroch s európskymi mocnosťami.

Venezuela a Irán sú členmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Akákoľvek dohoda by mohla zvýšiť množstvo ropy na svetových trhoch, pretože by umožnila sankcionovaným krajinám vyvážať ropu.