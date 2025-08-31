Ceny ropy v piatok (29. 8.) klesli, keďže obchodníci počítajú s oslabením dopytu v USA, ktoré sú najväčšom ropným trhom na svete. Ďalším faktorom boli správy o zákulisných krokoch smerujúcich k dohode o prímerí na Ukrajine.
Októbrový kontrakt na americkú ropu WTI v piatok stratil 59 centov alebo 0,91 percenta a uzavrel na 64,01 dolára (54,91 eura) za barel (159 litrov). Novembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 50 centov alebo 0,74 percenta na 67,48 dolára za barel.
Oba referenčné druhy ropy majú za sebou stratový mesiac, keď WTI sa v auguste oslabila o 7,5 percenta a Brent o takmer sedem percent.
Trh už sčasti presunul pozornosť na zasadnutie aliancie producentov ropy OPEC+, ktoré sa bude konať na budúci týždeň, uviedol v piatok analytik spoločnosti PVM Oil Associates Tamas Varga. Aliancia v uplynulých mesiacoch zrýchlila zvyšovania produkcie, keďže chce získať späť podiely na trhu.
V USA sa zasa v pondelok (1. 9.) končí letná motoristická sezóna, čo zvyšuje obavy z poklesu dopytu, uviedol analytik Price Futures Group Phil Flynn.