Americká ľahká ropa WTI s októbrovou dodávkou sa vo štvrtok ráno predávala za 63,56 dolára (54,83 eura) za barel. Cena klesla o 59 centov, čo predstavuje o 0,92 percenta. Severomorský Brent zlacnel o 57 centov alebo 0,84 percenta na 67,48 dolára.
Oba kontrakty v stredu vzrástli po správe federálneho úradu EIA, že zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili viac, než sa čakalo.
Investori vyhodnocujú, ako India zareaguje na krok Washingtonu, ktorý zdvojnásobil clá na dovoz na 50 percent, aby obmedzil nákupy ruskej ropy. Podľa analytikov bude India krátkodobo v nákupoch pokračovať, čo zmierni dosah ciel na globálne dodávky.