Ropa Brent aj WTI v utorok stratili po viac ako dvoch percentách. Trh ovplyvňuje neistota okolo vojny na Ukrajine a dodávok ruskej ropy. Cena ropy Brent s októbrovým kontraktom klesla na 67,29 dolára za barel, čo je pokles o 1,51 dolára, teda o 2,19 percenta.

Americká WTI sa obchodovala za 63,37 dolára, čo predstavuje pokles o 1,43 dolára a zníženie o 2,21 percenta. Deň predtým Brent vzrástol o dve percentá na najvyššiu úroveň od začiatku augusta.

Na trh vplývali útoky Ukrajiny na ruskú ropnú infraštruktúru a očakávania ďalších amerických sankcií voči ruskej rope. Na okraji stretnutia na Aljaške rokovali predstavitelia Ruska a USA o energetických kontraktoch.

