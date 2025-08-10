Cena ropy Brent sa v posledný deň obchodovania v tomto týždni menila iba minimálne a obchodovanie uzatvorila pod 66,60 dolára za barel (159 litrov). Cena americkej ropy WTI sa nemenila vôbec. Trhy totiž už vyčkávajú na výsledky schôdzky medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Za celý týždeň však ceny ropy zaznamenali najprudší pokles od konca júna, keď vývoj počas týždňa ovplyvnila ako správa o schôdzke medzi Trumpom a Putinom, tak aj zavedenie vysokých amerických dovozných ciel.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla na záver piatkového obchodovania (8. 8.) o 16 centov, alebo 0,24 percenta a obchodovanie uzatvorila na úrovni 66,59 dolára (57,17 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa oproti predchádzajúcemu obchodovaniu nemenila a uzatvorila ho opäť na úrovni 63,88 dolára/barel.
Vývoj za celý týždeň bol však odlišný. Cena Brentu klesla o 4,4 percenta a cena WTI až o 5,1 percenta. Vývoj počas týždňa výrazne ovplyvnili správy z Kremľa, že Putin sa v najbližších dňoch stretne s Trumpom, čo posilnilo očakávania diplomatického ukončenia vojny na Ukrajine a uvoľnenia sankcií voči Rusku. Trump toto stretnutie potvrdil v piatok, keď na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že sa s ruským prezidentom stretne 15. augusta na Aljaške. Stretnutie následne potvrdila aj ruská strana.
Okrem toho vývoj na trhoch ovplyvnilo uvalenie vysokých dovozných ciel na viaceré krajiny zo strany USA, pričom najvyššie clá zaviedla americká vláda voči Brazílii, Indii a Švajčiarsku. Clá vstúpili do platnosti vo štvrtok 7. augusta a vyvolali obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky. Jej oslabenie sa odrazí na dopyte po rope, uviedli analytici z ANZ Bank.
Navyše, pred týždňom sa štáty ropného zoskupenia OPEC+ dohodli na ďalšom raste produkcie v septembri. To znamená zvýšenie ponuky na trhu. Ako uviedli, na budúci mesiac by produkcia ropy mala vzrásť o 547 000 barelov denne.