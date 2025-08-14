Dnes ráno ceny ropy mierne vzrástli. Trhy reagujú na neistotu pred samitom USA a Ruska o Ukrajine a na riziko prísnejších sankcií voči ruskému ropnému sektoru, ak rokovania zlyhajú. Americký prezident Donald Trump varoval, že Rusko čakajú vážne dôsledky, ak Putin neukončí vojnu na Ukrajine. Zároveň pohrozil sankciami krajinám, ktoré nakupujú ruskú ropu, vrátane Číny a Indie.
Barel americkej ropy WTI s dodávkou v septembri sa predával za 62,84 dolára, čo je o 19 centov (0,30 %) viac než v stredu. Ropa Brent s októbrovou dodávkou zdražela na 65,82 dolára za barel.
Rast cien tlmil prekvapivý nárast zásob ropy v USA. Podľa EIA sa minulý týždeň zvýšili o tri milióny barelov, po predchádzajúcom poklese o rovnaký objem.