Ceny pohonných hmôt v budúcom týždni budú stabilné bez väčších výkyvov, uviedol analytik Jiří Tyleček. „Palivá síce na týždennej báze zdraželi, ale zatiaľ to nevyzerá na začiatok nejakého silnejšieho trendu. Cena severomorskej ropy Brent zostáva na nižších úrovniach a podobne sú na tom aj veľkoobchodné ceny pohonných hmôt. Pozitívnym faktorom je tiež pokračujúce posilňovanie eura na páre s americkým dolárom, čo znižuje ceny pre vodičov na čerpacích staniciach. V ďalšom týždni by sme sa mohli dočkať iba nízkych pohybov cien, ktoré by sa dali označiť za stagnáciu,“ spresnil.

Priblížil, že OPEC zostáva v ťažkej situácii, keď sa zmieruje s nižšími cenami ropy, aby prestal strácať podiel na globálnom trhu. Saudská Arábia, de facto líder celého kartelu, chce navyše vytrestať niekoľko producentov vrátane napríklad Kazachstanu alebo Iraku, ktorí dlhodobo prekračujú stanovené kvóty.

Samostatnou kapitolou sú podľa neho aj geopolitické riziká. V posledných dňoch sa akcentujú sprísnené sankcie Spojených štátov na Rusko a jeho tieňovú flotilu. Ak by boli zavedené, tak globálna ponuka ropy utrpí. Zároveň prebiehajú jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré v prípade neúspechu môžu tiež viesť k zníženiu exportov. Na druhej strane sa nedá vylúčiť ani uzatvorenie dohôd, ktoré by mohlo navýšiť ponuku na trhu v relatívne krátkom čase niekoľko málo mesiacov o vyše stovky barelov ropy denne.

Analytik dodal, že z pohľadu dopytu po rope trh zostáva relatívne silný. Dopyt v Číne síce nerastie tak silne, ako sa čakalo, ale stále zostáva silný.