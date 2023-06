Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by sa nemali meniť. Ako uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ropa je v defenzíve, takže ani na našich čerpacích staniciach by sa zásadne nemali ceny palív meniť. „Naďalej očakávame skôr stagnáciu s minimálnymi výkyvmi v najbližšom čase. Cena nafty by sa nemala príliš vzdialiť od 1 eura a 40 centov a cena benzínu od 1 eura a 60 centov,“ dodal Pánis.

Možný pokles cien

Hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš predpokladá, že ceny benzínov a nafty na slovenských pumpách by dokonca mohli mierne klesnúť. „Môže to závisieť aj od pohybu komodít a ich derivátov v úvode ďalšieho týždňa. Ceny ropy sú už dlhšie na postupnej klesajúcej trajektórii. Na nižšej úrovni ako pred začiatkom ruskej agresie proti Ukrajine sú už od novembra minulého roka,“ povedal Gábriš.

Ceny pohonných látok v ostatnom týždni klesali. Motorová nafta zlacnela o 0,004 eura na priemernú hodnotu 1,425 eura za liter. Benzín s oktánovým číslom 95 klesol na cene o 0,004 eura na 1,585 eura za liter. Cena 98-oktánového benzínu sa naopak mierne zvýšila, a to o 0,005 eura na 1,782 eura za liter.

Situácia na svetovom trhu s ropou

Ropa zaknihovala druhý týždeň v rade mierne straty, keď odovzdala necelé dve percentá. Ropa Brent skončila tesne pod 75 americkými dolármi a WTI mierne nad 70-dolárovou úrovňou. Komoditu nedokázalo podľa analytika Pánisa trvalo podporiť ani oznámenie o jednostrannom znížení ťažby Saudskou Arábiou o jeden milión barelov denne od júla. To podľa neho signalizuje, že trhy sa obávajú o slabosť rastu dopytu pre spomaľovanie globálneho ekonomického rastu. „Najmä zverejnenie slabých májových čínskych štatistík zahraničného obchodu tieto obavy ešte prehĺbilo,“ dodal Pánis.

Mínusom pre čierne zlato bolo podľa Pánisa aj zverejnenie nárastu amerických komerčných zásob ropných produktov. Okrem toho na trhu sa šírili špekulácie, že čoskoro by mohla byť dosiahnutá americko-iránska jadrová dohoda, čo by vyústilo do väčšej dodávky iránskej ropy na svetové trhy. „Napriek tomu, že obe strany popreli túto možnosť, ropa nedokázala vymazať všetky straty späté s touto nesprávnou informáciou,“ konštatoval Pánis.