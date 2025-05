Ceny nehnuteľností na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2025 medzikvartálne zvýšili v priemere o 3,1 percenta. Tempo rastu sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku mierne spomalilo. Celková hodnota bola dôsledkom nárastu cien existujúcich nehnuteľností o 3,3 percenta a nových nehnuteľností o 1,9 percenta. Aktuálne sa nehnuteľnosti v prvom štvrťroku na Slovensku predávali o 13,2 percenta drahšie ako pred rokom, informoval Štatistický úrad SR.

Rast cien v priemere za všetky nehnuteľnosti úrad zaznamenal v šiestich z ôsmich krajov Slovenska, a to od mierneho nárastu o 1,3 percenta v Trnavskom kraji po výrazný rast o 10,6 percenta v Bratislavskom kraji. Vo väčšine regiónov boli zaevidované dynamickejšie rasty cien pri existujúcich nehnuteľnostiach ako pri novostavbách. Pozitívny vývoj, medzikvartálny pokles cien, nastal v dvoch krajoch - v Žilinskom a Nitrianskom kraji, ale išlo len o minimálny pokles do jedného percenta. V oboch prípadoch sa prejavil vplyv najmä zlacnenia existujúcich nehnuteľností.

Aktuálne sa nehnuteľnosti v prvom štvrťroku 2025 na Slovensku predávali o 13,2 percenta drahšie ako pred rokom. Výraznejšie medziročné zdražovanie zaznamenali existujúce nehnuteľnosti (+13,9 percenta), tempo rastu pri nových nehnuteľnostiach bolo pomalšie (+10,1 percenta). Išlo o najvyššie hodnoty v priemere od tretieho štvrťroka 2022.

V rámci regionálneho vývoja za všetky nehnuteľnosti boli ceny medziročne vyššie vo všetkých ôsmich krajoch, a to od 3,6 percenta v Trnavskom kraji do 27,2 percenta v Bratislavskom kraji. Dvojciferné tempo rastu zaznamenali tiež štyri ďalšie kraje Slovenska, a to Nitriansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. V týchto piatich krajoch bol razantný nárast spôsobený predovšetkým vysokým rastom cien starších, teda existujúcich nehnuteľností. V regióne okolo hlavného mesta staršie nehnuteľnosti zaevidovali takmer tretinový medziročný nárast cien.

V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v prvom štvrťroku 2025 predávali za ceny o 102,4 percenta vyššie ako v priemere počas roka 2010 (bázický index). Nárast cien sa líšil podľa typu nehnuteľnosti, počas 14 rokov vzrástli ceny novým nehnuteľnostiam o takmer 69 percent a existujúcim nehnuteľnostiam skoro o 118 percent.