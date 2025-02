Ceny energií v EÚ, ktoré prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu začiatkom roka 2022, sa po roku stabilizovali. Inflácia v oblasti energií bola v mnohých mesiacoch minulého roka mierne záporná.

Podľa Household Energy Price Index sa ceny elektriny pre domácnosti k 3. januáru 2025 pohybovali od 9,1 centa za kWh v Budapešti po 40,4 centa za kWh v Berlíne. Priemerná cena v EÚ bola 25,5 centa za kWh. Rozdiely sú dôsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré patria energetický mix krajín, závislosť od zemného plynu či obnoviteľných zdrojov, stratégie nákupu energií, štruktúra taríf a podporné opatrenia, uvádza portál euronews.com.

Napríklad v Berlíne sú vysoké ceny elektriny spôsobené najmä nákladmi na distribučnú sieť a daňami. Ak by sa brala do úvahy iba cena samotnej elektriny, Nemecko by sa umiestnilo na 10. mieste, za Talianskom, Spojeným kráľovstvom a Holandskom.

Ceny elektriny po zohľadnení kúpnej sily

Ak sa ceny elektriny upravia podľa kúpnej sily (PPS), rebríček sa výrazne mení. PPS umožňuje spravodlivejšie porovnanie tým, že eliminuje rozdiely v cenovej úrovni medzi krajinami. Pri prepočte na PPS sa ceny elektriny pohybovali od 10,6 v Osle po 43,9 v Prahe. Česká metropola je príkladom, keď sa pri prepočte na PPS rebríček dramaticky mení – v nominálnych cenách bola na 7. mieste, no v PPS sa dostáva na prvé miesto.

Najvýraznejšie zmeny v poradí po prepočte na PPS:

Bern: pokles z 5. miesta v nominálnych cenách na 23. miesto

Luxemburg: pokles z 12. na 24. miesto

Kodaň: pokles z 3. na 15. miesto

Varšava: posun z 18. na 6. miesto

Vilnius: posun z 16. na 7. miesto

Východo- a stredoeurópske hlavné mestá majú nižšie nominálne ceny elektriny, no po prepočte PPS sa elektrina stáva väčšou finančnou záťažou pre domácnosti. Západo- a severoeurópske metropoly môžu vyzerať draho v nominálnych cenách, no po úprave o PPS sú relatívne dostupnejšie.

Extrémne rozdiely v cenách plynu

Priemerné ceny plynu pre domácnosti sa v EÚ pohybovali od 2,5 centa za kWh v Budapešti po 33,3 centa za kWh v Štokholme – čo je viac než 13-násobok. Podľa odborníkov z VaasaETT je tento extrémny rozdiel spôsobený špecifikami švédskeho trhu s plynom, kde existuje iba 77-tisíc domácností s plynovým pripojením, z toho 50-tisíc v Štokholme.

Na rozdiely v cenách plynu vplývajú rôzne faktory, ako sú stratégie nákupu energií, úroveň zásob plynu, klimatické podmienky, prepojenie s inými trhmi či cezhraničné dotácie. Podobne ako pri elektrine aj pri plyne sa výrazne mení poradie krajín po prepočte na PPS. Ceny sa pohybovali od 3,8 centa za kWh v Budapešti po 28,3 centa za kWh v Štokholme.

Najvýznamnejšie zmeny v poradí: