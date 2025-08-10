Ceny čínskych priemyselných producentov pokračovali v júli v poklese, ktorý trvá už takmer tri roky, pričom tempo poklesu bolo rovnaké ako v predchádzajúcom mesiaci. To znamená najprudší pokles za dva roky. Na vývoj cien výrobcov stále vplýva slabý domáci dopyt a pretrvávajúca neistota v medzinárodnom obchode. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.

Ceny priemyselných výrobcov v Číne klesli v júli medziročne už 34. mesiac po sebe, pričom júlový pokles dosiahol 3,6 percenta. To je rovnaké tempo poklesu ako v júni a najvýraznejšie od júla 2023. Analytici počítali so zmiernením poklesu na 3,3 percenta.

Pod zrýchlenie poklesu cien producentov sa podpísali najmä nižšie ceny v ťažobnom sektore. Tie klesli o 14 percent po 13,2-percentnom poklese v predchádzajúcom mesiaci.

Pokles zrýchlili aj ceny tovarov dlhodobej spotreby, ako aj tovarov krátkodobej spotreby. V tomto segmente naďalej klesali ceny potravín či oblečenia.

V medzimesačnom porovnaní klesli ceny čínskych priemyselných výrobcov o 0,2 percenta. V tomto prípade sa tempo poklesu spomalilo, keď v júni dosiahlo 0,4 percenta. Bol to najslabší pokles cien producentov od februára tohto roka.

