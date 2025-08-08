Cenové rozdiely medzi elektromobilmi a vozidlami so spaľovacími motormi sa v Nemecku zmenšujú, vyplýva z výpočtov priemyselného experta Ferdinanda Dudenhöffera.
Pri porovnaní najobľúbenejších modelov je v súčasnosti rozdiel menší ako tritisíc eur, ak vezmeme do úvahy zľavy a ďalšie cenové nástroje, podotkol Dudenhöffer s tým, že vlani išlo o viac ako dvojnásobnú sumu.
„Elektromobily si razia cestu do Európy a Nemecka. Vývoj cien je rozhodujúcim faktorom,“ povedal expert.
Na jednej strane rastú ceny a klesajú zľavy na vozidlá so spaľovacími motormi, kým na strane druhej klesajú ceny a stúpajú zľavy na elektromobily.
Priemerné zľavy na „spaľováky“ a elektromobily sú v súčasnosti prakticky rovnaké – približne 17 percent. Ešte v januári pritom boli zľavy na elektromobily asi o tri percentuálne body nižšie ako na vozidlá so spaľovacími motormi.