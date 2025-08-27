Zlato po utorkovom maxime oslabilo o 0,5 percenta na 3 376,99 dolára za uncu. Pokles spôsobilo posilnenie dolára, jeho rozsah tlmia obavy o nezávislosť Fedu po zásahoch amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Dolárový index vzrástol o 0,3 percenta, čo stlačilo cenu zlata z najvyššej úrovne od 11. augusta. Z ďalších kovov klesla cena striebra a platiny o 0,4 percenta, na 38,42 dolára a 1 343,95 dolára za uncu. Paládium stagnovalo na 1 093,57 dolára za uncu.

Donald Trump odvolal Lisu Cookovú z Rady guvernérov Fedu pre údajný hypotekárny podvod. Cooková oznámila, že prezident na to nemá právomoc a obráti sa na súd. Išlo o prvý takýto krok v USA voči členovi vedenia centrálnej banky.

Staroveké a časovo náročné rituály – vrátane obdarovania panovníka zlatými ingotmi – budú zrušené.
