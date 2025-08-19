Ukrajina sľúbila Spojeným štátom, že bude kupovať americké zbrane výmenou za bezpečnostné záruky a podporu Washingtonu pri mierových rokovaniach s Ruskom. Prezidentovi Donaldovi Trumpovi ponúkla kontrakt v hodnote 100 miliárd dolárov, pričom nákup zbraní má byť financovaný Európou. Vyplýva to z dokumentu, ktorý má k dispozícii Financial Times.
Kyjev už viackrát deklaroval záujem o nákup najmenej desiatich amerických systémov protileteckej obrany Patriot na ochranu miest a kritickej infraštruktúry, spolu s ďalšími raketami a vybavením. Podľa návrhu by obe strany uzavreli aj dohodu v hodnote 50 miliárd dolárov na výrobu dronov v spolupráci s ukrajinskými spoločnosťami, ktoré v tejto oblasti dosiahli od invázie Ruska v roku 2022 významný pokrok.
Na pondelkovom stretnutí v Bielom dome, keď sa D. Trumpa pýtali na ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu, uviedol: „Žiadnu pomoc neposkytujeme. Predávame zbrane“.
Dokument detailne opisuje, ako Ukrajina plánuje argumentovať po tom, čo sa americký prezident po stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške javil, že sa prikláňa k ruskej pozícii ohľadom ukončenia vojny. Ukrajina volá po prímerí, ktoré D. Trump pôvodne podporoval, no následne po stretnutí s ruským prezidentom upustil v prospech komplexného mierového riešenia.
Dokument uvádza, že „trvalý mier by nemal byť založený na ústupkoch a daroch pre V. Putina, ale na silnom bezpečnostnom rámci, ktorý zabráni budúcej agresii“.
Dodáva, že nedávne zábery v ruských médiách ukazujú, že Kremeľ to nemyslí vážne ohľadom potenciálnej mierovej dohody. Ukrajina neprijme žiadnu dohodu zahŕňajúcu územné ústupky Rusku a trvá na prímerí ako prvom kroku k mierovej dohode.
Kyjev tiež trvá na plnej kompenzácii od Ruska za vojnové škody, potenciálne vyplatené z 300 miliárd dolárov ruských štátnych aktív zmrazených v západných krajinách. Akékoľvek uvoľnenie sankcií by malo byť poskytnuté len v prípade, že Rusko bude dodržiavať budúcu mierovú dohodu a „hrať fér“, dodáva dokument.
Stretnutie európskych lídrov a V. Zelenského s D. Trumpom vo Washingtone ukázalo, že USA zvažujú posilnenie bezpečnostných záväzkov voči Ukrajine po skončení vojny, píše Politico. V. Zelenskyj už zvolil umiernený prístup, obliekol si oblek a odovzdal Melanii Trumpovej list od manželky Oleny, ktorá ocenila jej iniciatívu pri téme 20-tisíc unesených ukrajinských detí.
D. Trump, ktorý býva často spájaný s impulzívnym prejavom, vystúpil zdržanlivo. Prekvapením bolo jeho vyhlásenie, že USA sú pripravené poskytnúť Ukrajine výrazné bezpečnostné záruky v rámci budúcej mierovej dohody s Ruskom. „Bude veľa pomoci, keď príde na bezpečnosť. Bude to dobré,“ povedal D. Trump s tým, že Spojené štáty ponúknu Kyjevu „veľmi dobrú bezpečnostnú záruku“.
„Európa je prvou líniou obrany“, uviedol ešte D. Trump podľa Euronews a doplnil: „ale my pomôžeme, budeme zapojení“, čím nepriamo pripustil možnosť nasadenia amerických mierových síl na Ukrajine. V. Zelenskyj zdôraznil, že bezpečnostné záruky boli kľúčovou súčasťou „veľmi dobrej diskusie“.