Celkový medziročný rast zisku ČSOB Finančnej skupiny je len mierny, a to aj napriek významnému medziročnému rastu úverového portfólia. Dôvodom je zaťaženie bankovou daňou v rekordnej výške v porovnaní so štandardmi v iných krajinách. Uviedol to generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.

„Od začiatku sme upozorňovali na to, že škodí podnikateľom, firmám aj spotrebiteľom,“ skonštatoval Kollár. „Aj napriek vysokému zaťaženiu vo forme regulovaného odvodu vo výške viac ako tri milióny eur dosiahla ČSOB čistý zisk na úrovni 31,2 milióna eur. Výsledky nášho hospodárenia za uplynulý štvrťrok reflektujú medziročný rast prevádzkových výnosov, ktoré sú spojené s celkovým rastom úverov, ako aj pozitívnym vývojom úrokových sadzieb,“ doplnil.

Rast výnosov je podľa neho kompenzovaný medziročným nárastom prevádzkových nákladov, ovplyvneným hlavne valorizáciou miezd a investíciami do IT riešení spojenými s pokračujúcou migráciou na nové systémy a digitalizáciou zákazníckych procesov.

ČSOB priblížila, že úvery poskytnuté klientom dosiahli výšku 12,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o päť percent najmä v dôsledku rastu objemu úverov na bývanie, rastu úverového portfólia firemnej klientely a taktiež nárastu investičných úverov pre živnostníkov a malých podnikateľov. Celá ČSOB skupina vrátane výsledku sesterskej spoločnosti ČSOB Poisťovne dosiahla za prvý štvrťrok 2025 čistý zisk vo výške 33,7 milióna eur, čo je porovnateľné s rovnakým obdobím minulého roka, keď bola výška čistého zisku 33,6 milióna eur.