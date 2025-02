Čínska vláda nečakane zaradila spoločnosť PVH, ktorá vlastní módne značky Calvin Klein a Tommy Hilfiger, na zoznam takzvaných nespoľahlivých subjektov. Tento krok môže firmu prinútiť zatvoriť obchody v Číne, zastaviť výrobu a prepustiť zostávajúcich zamestnancov.

Rozhodnutie Pekingu prišlo krátko po tom, ako prezident Donald Trump uvalil nové 10-percentné clo na čínske dovozy. To vyvolalo sériu odvetných opatrení zo strany Číny.

Vplyv na biznis

Materská spoločnosť PVH má v Číne významnú výrobnú základňu, pričom približne osemnásť percent jej dodávateľov a tovární sa nachádza práve v tejto krajine.

Zaradenie na čínsky zoznam nespoľahlivých subjektov znamená, že spoločnosť môže čeliť vysokým pokutám, zákazu dovozu a vývozu, zrušeniu pracovných povolení či dokonca zákazu vstupu zamestnancov na čínske územie.

Čínske ministerstvo obchodu síce začalo vyšetrovanie voči tejto firme už v septembri minulého roka, čo odôvodnilo údajnou neochotou spoločnosti nakupovať bavlnu z regiónu Sin-ťiang. Ten je spájaný s pracovnými tábormi pre ujgurskú menšinu.

Peking však spoločnosť oficiálne zaradil na takzvanú čiernu listinu len niekoľko dní po tom, čo Trump zaviedol nové clá na čínske dovozy.

Čína sa snaží Spojeným štátom ukázať, že dokáže zasiahnuť aj veľké americké spoločnosti s významným zastúpením v krajine. Dá sa naznačovať, že Čína si pravdepodobne vybrala skupinu PVH práve preto, že ide o známe módne značky s vysokou viditeľnosťou.

Ak však Peking presadí tvrdé opatrenia voči nej, bude nútená zatvoriť desiatky obchodov v Číne a nebude môcť predávať produkty ani online. Nie je zrejmé, či sa obmedzenia dotknú aj Hongkongu, kde sa nachádza ázijsko-pacifické sídlo spoločnosti.

V takom prípade by skupina mohla byť nútená presunúť výrobu do iných krajín, čo by spôsobilo oneskorenia v dodávkach a problémy s kvalitou výrobkov. Čína je pre PVH nielen významným trhom, ale aj hlavným výrobným centrom, kde sa vyrábajú aj luxusnejšie produkty.

Obchodná vojna pokračuje

Samotná skupina PVH v oficiálnom vyhlásení uviedla, že je „prekvapená a hlboko sklamaná rozhodnutím čínskeho ministerstva obchodu“. V roku 2023 predstavoval čínsky trh šesť percent z jej celkového obratu a šestnásť percent jej zisku pred zdanením.

Napriek tomu, že spoločnosť spolupracuje s výrobcami v tridsiatich ďalších krajinách, jej závislosť od čínskych dodávateľov je významná. Odborníci preto upozorňujú, že presun výroby do iných krajín môže byť komplikovaný a dlhodobý proces. Nové fabriky navyše nemusia mať rovnaké výrobné kapacity a kvalitu.

Čína dlhodobo patrila k rastovým trhom pre značky Calvin Klein a Tommy Hilfiger, no zaradenie na čiernu listinu môže prinútiť PVH hľadať nové stratégie na udržanie tržieb a ziskovosti.

Čínsky zoznam nespoľahlivých subjektov je relatívne nový nástroj, ktorý dáva vláde široké právomoci. Podľa analytikov pravdepodobným scenárom je, že Čína využije situáciu ako vyjednávací nástroj proti USA a ako varovanie pre ďalšie americké spoločnosti s rozsiahlymi operáciami v Číne, ako sú Nike, Apple, General Motors či Starbucks.

„Čína chce ukázať, že ak Trump zavádza clá a obmedzenia, môže americkým spoločnostiam poriadne skomplikovať život,“ uzatvárajú.