Chris Williams bol vedúcim ľudských zdrojov vo firme Microsoft a počas svojej kariéry bol neraz svedkom chýb, ktoré zamestnanci robia, píše Business Insider. Tu sú štyri z nich, ktorým by sa za každú cenu vyhol:

1. Od firmy by neočakával vernosť

Williams je presvedčený, že dnešné firmy vernosť neodmeňujú. Nepredpokladajte, že firma ocení vašu dlhoročnú vernosť vyšším platom. Rovnako nečakajte ani povýšenie. Nespoliehajte sa ani na to, že na vás firma bude počas znižovania stavov brať ohľad iba preto, že v nej pôsobíte dlhé roky.

Ak vám dlhoročné pôsobenie pomôže lepšie pochopiť firmu a vašu pozíciu, využite to vo svoj prospech a staňte sa pre podnik užitočnejší. Neočakávajte odmenu len za to, že ste v spoločnosti vydržali. „Nikdy by ste firme nemali byť verný viac, ako je ona verná vám,“ radí Williams.

2. Nežiadal by o zvýšenie platu

V okamihu, keď žiadate o zvýšenie platu, ocitnete sa v slabšej pozícii. O viac peňazí totiž žiadate, akoby išlo o láskavosť. Rozhovor o výške platu by mal byť postavený na princípe výmeny hodnôt.

Nehovorte o tom, aký plat majú kolegovia. Nehovorte ani o tom, že vyšší plat potrebujete preto, lebo musíte živiť rodinu.

Namiesto toho sa snažte určiť, aké hodnotné sú vaše skúsenosti pre firmu. Podrobne popíšte dosiahnuté výsledky, vygenerované príjmy či peniaze, ktoré spoločnosť vďaka vám ušetrila. Určte, ako môže zamestnávateľ túto hodnotu vyjadriť v eurách.

Keď mu následne predložíte svoj návrh, bude to z pozície sily, kde môžete s hrdosťou odprezentovať váš prínos.

3. Neblafoval by vyhrážkami

Nikdy sa nevyhrážajte, ak svoje sľuby nemienite dodržať. V moment, keď sa uchýlite k vyhrážkam, sa z vášho vzťahu s nadriadeným vytratí všetok vzájomný rešpekt. Svojím rozhodnutím ste to dali jasne najavo. Je pravdepodobné, že vášmu zamestnávateľovi sa váš odchod z firmy po tomto kroku začne pozdávať.

„Odchodom sa preto vyhrážajte iba vtedy, ak to myslíte vážne. Pripravte sa na najhoršie,“ radí Williams.

4. Nežiadal by o pomoc bez prípravy

Skôr, než niekoho požiadate o pomoc, dobre sa pripravte. Platí to pre každý druh pomoci, či už ide o pomoc pri práci, rozhodovaní alebo dokonca o pomoc personalistov pri riešení zložitej situácie s kolegami.

Do konverzácie vstupujte iba vtedy, keď si ujasníte svoje možnosti a požiadavky. Snažte sa pochopiť situáciu, zdokumentujte udalosti, ktoré k nej viedli, a premyslite si možnosti. Problém preskúmajte naozaj podrobne, aby ste boli v rámci žiadosti o pomoc schopný položiť jasné a konkrétne otázky.