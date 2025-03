Nemecké ozbrojené sily, známe ako Bundeswehr, musia riešiť jeden interný problém za druhým práve v čase, keď ich Európa najviac potrebuje. Záväzok Spojených štátov voči NATO ešte nikdy nestál na tak vratkých nohách. Americký prezident Donald Trump sa totiž európskym spojencom vyhráža, že pokiaľ výrazne nezvýšia svoje obranné výdavky, USA im v ťažkých situáciách nemusia prísť na pomoc. Dokonca na chvíľu pozastavil poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine a zdieľanie spravodajských informácií.

Bundeswehr sa aj napriek zvýšeniu obranných výdavkov scvrkávajú, starnú a chýba im potrebné vybavenie. Vyplynulo to z tohtoročnej správy o stave armády. „Situácia je vážna. Stále nie sme tam, kde by sme mali byť. Zlepšenie podmienok v Bundeswehri si bude vyžadovať veľa práce,“ vyhlásila parlamentná splnomocnenkyňa pre nemecké ozbrojené sily Eva Höglová.

Bez ľudí

Najväčším problémom Bundeswehru je, že sa mu aj napriek intenzívnym náborovým snahám nedarí udržať vojakov. Cieľom Nemecka bolo zvýšiť ich počet do roku 2031 na 203-tisíc. Namiesto toho vlani klesol na 181-tisíc príslušníkov. Ich priemerný vek sa navyše pre nedostatok mladých nováčikov zvýšil z 33,1 v roku 2021 na 34 rokov.

Zo správy vyplynulo, že každý štvrtý nový regrút opustí ozbrojené sily do šiestich mesiacov od nástupu. Nedostatok personálu pritom podľa E. Höglovej tlačí Bundeswehr na pokraj síl, keďže musí pokryť národnú obranu, obranu NATO a medzinárodné krízové riadenie. „Tento vývoj musíme okamžite zastaviť a zvrátiť,“ varovala.

Nedostatok vojakov môže ohroziť obranné schopnosti Európy. Nemecké ozbrojené sily totiž hrajú dôležitú úlohu pri posilňovaní východného krídla NATO. Berlín sa napríklad v roku 2024 dohodol s Litvou, že na jej území po prvýkrát umiestni bojaschopnú brigádu pozostávajúcu z 4 800 vojakov. Podľa E. Höglovej to vyvíja ďalší tlak na už tak nedostatočné vojenské zdroje Nemecka.

Ničoho nemá dosť

Bývalý nemecký kancelár Olaf Scholz po ruskej invázii v roku 2022 presadil zriadenie špeciálneho fondu vo výške sto miliárd eur. Podľa správy dosiahli v roku 2024 výdavky Nemecka na obranu po prvýkrát za posledné roky cieľ NATO vo výške dvoch percent HDP. Tie vojenské predstavovali vyše 69 miliárd eur. Približne štvrtinu tejto sumy zafinancoval Scholzov špeciálny fond, z ktorého ostalo nevyčerpaných už iba zhruba 18 percent.

Bundeswehru aj napriek tomu chýbajú prostriedky na to, aby dokázal viesť moderný ozbrojený konflikt. Podľa správy obmedzuje bojové schopnosti armády zastarané vybavenie a nedostatok munície. Ozbrojené sily si potrebujú zabezpečiť modernizované bojové vozidlá pechoty, bojové lode, systémy protivzdušnej obrany a viac bojových dronov. „Bundeswehr nemá ničoho dosť,“ dodala E. Höglová.

Závažným problémom je aj vojenská infraštruktúra. Nemecké kasárne sú po rokoch zanedbávania a nedostatočného financovania v zlom stave. Modernizačné a údržbové práce v hodnote 67 miliárd eur majú časový sklz. Investície do vojenských základní síce v roku 2023 vzrástli z 1,25 miliardy eur na 1,6 miliardy v roku 2024, no toto tempo nestačí na to, aby zvrátilo dlhoročné úsporné opatrenia. Medzi ďalšie problémy, ktoré brzdia Bundeswehr, patria nedostatočná digitalizácia a nadmerná byrokracia.

Malé kroky vpred

Aj napriek výrazným personálnym problémom E. Höglová uznala, že Bundeswehru sa podarilo urobiť určitý pokrok. Elitná potápačská jednotka nemeckého námorníctva v Eckernförde má po 13 rokoch čakania konečne vlastnú tréningovú halu.

Vojaci zas dostali nové 110-litrové batohy a armáde sa podarilo zadovážiť 60-tisíc chráničov sluchu, ktoré tlmia výstrely a umožňujú príslušníkom počas streľby komunikovať. Niekoľko práporov navyše začalo od roku 2024 využívať nový digitálny rádiový systém.