Medziročná miera inflácie v Bulharsku sa v júni pohybovala na úrovni 4,4 percenta, v júli vzrástla na 5,3 percenta. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v júli vzrástli o 1,7 percenta po júnovom náraste o 0,4 percenta.
Zdražovanie ťahali najmä potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vzrástli na 7,6 percenta zo 7,5 percenta v júni. Rovnaké tempo na 7,6 percenta zo 6,9 percenta zaznamenali aj alkoholické nápoje a tabak, pri bývaní sa rast zrýchlil na 8,4 zo 6,7 percenta.
Výrazný skok nastal v oblasti rekreácie a kultúry, kde ceny poskočili na 14,5 percenta z 9,9 percenta. Rast sa prejavil aj vo vzdelávaní na 7,9 zo 7,2 percenta, v telekomunikáciách na 4,1 z 1,6 percenta či pri rôznych tovaroch a službách, kde zaznamenali zvýšenie na 3,9 percenta z 3,5 percenta.
Naopak, na 8,3 z 9,9 percenta spomalilo zdražovanie v reštauráciách a hoteloch a pokles cien v doprave sa zmiernil na mínus 1,9 percenta oproti -2,3 percenta.