Investičnej spoločnosti Berkshire Hathaway amerického miliardára a filantropa Warrena Buffetta klesol v druhom štvrťroku prevádzkový zisk medziročne o štyri percentá na 11,16 miliardy dolárov. Firma to uviedla v oznámení pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy (SEC). Konglomerát zahŕňajúci podniky od poisťovní po železnice zároveň varuje pred negatívnymi dopadmi amerických dovozných ciel na svoje podnikanie.

Výsledok poznamenal pokles v poisťovníctve. Vyššie zisky ako pred rokom naopak mali železnice, energetika, výroba, služby a maloobchod.

Berkshire v správe o hospodárení spomína zrýchlené tempo zmien v medzinárodnej obchodnej a colnej politike v prvých šiestich mesiacoch tohto roka. „Je možné predpokladať, že by to mohlo mať nepriaznivé dôsledky pre väčšinu, ak nie všetky, naše prevádzkové podniky, ako aj pre naše investície do majetkových cenných papierov, čo by mohlo významne ovplyvniť naše budúce výsledky," uviedla spoločnosť.

Hotovosť v majetku Buffettovej firmy sa mierne znížila a dosiahla 344,1 miliardy dolárov, zatiaľ čo na konci prvého štvrťroka predstavovala 347 miliárd dolárov. Berkshire v prvej polovici roka neodkúpila žiadne svoje akcie. A to napriek tomu, že zostúpili o viac ako desať percent z rekordného maxima, píše spravodajský server CNBC.