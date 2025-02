Konfliktom so šéfom sa dá predísť, ak zamestnanec dokáže včas rozpoznať jeho štýl komunikácie a spúšťače, ktoré ho rozčuľujú. Prípadne, ak to inak nejde, pri lepšom pochopení správania sa šéfa, je možné kritické situácie aspoň zvládať. Podľa prezidenta spoločnosti Resolution Resource Group, ktorá sa špecializuje na riešenie konfliktov na pracovisku, Jima Guinna, je najťažšie pracovať pre nadriadeného, ktorého označuje za tzv. „úlohy zadávajúceho spolupracovníka“.

„Tento typ šéfa chce byť zapojený do všetkého, riešiť každý problém a často hlása: ‘Poďme, buďme všetci najlepší priatelia’. No zároveň je to perfekcionista a kontrolór, ktorý vám nebude dôverovať,“ vysvetľuje J. Guinn. Takíto šéfovia majú tendenciu manažovať, ale nepovedia priamo, čo vlastne očakávajú.

„Nikdy vám nepovedia, že sú na vás nahnevaní. Ale ak neurobíte veci presne podľa ich predstáv, zareagujú prehnane,“ dodáva J. Guinn na webe CNBC.

Päť najhorších typov konfliktnej osobnosti v pozícii nadriadeného:

Vyhýbajúci sa (Avoider) Tento typ sa konfliktom radšej vyhýba a preferuje samostatnú prácu. Ak chcete s ním dobre vychádzať, buďte efektívni, minimalizujte zbytočné stretnutia a buďte trpezliví, ak sa vám hneď neozve.



Súťažiaci (Competitor)

Je riskantný, ambiciózny a niekedy agresívny v dosahovaní cieľov.

Dodržiavajte jeho termíny, buďte spoľahliví a plňte sľuby.

Analytik (Analyzer)

Tento typ premýšľa systematicky, potrebuje dôkazy a fakty predtým, než sa rozhodne.

Ukážte mu, že ste flexibilní, zaujímajte sa o jeho analytické myslenie a nechajte ho zhromaždiť potrebné informácie.

Spolupracovník (Collaborator)

Tento šéf sa snaží byť empatický a vytvárať priateľskú atmosféru, no často nie je úprimný ohľadom vlastných potrieb.

V práci s ním je dôležité uznať jeho potrebu byť súčasťou tímu a neviesť komunikáciu iba na čisto pracovnej úrovni.

Ustupujúci (Accommodator)