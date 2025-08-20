Poľský premiér kritizoval návrh, aby sa prípadné rokovania medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským vodcom Vladimirom Putinom konali v Budapešti. Na platforme X napísal, že v roku 1994 tam Ukrajina dostala záruky územnej celistvosti od USA, Ruska a Spojeného kráľovstva, no tie boli neskôr porušené.
Britský denník The Guardian uviedol, že stretnutie by sa podľa nemenovaného predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku. Magazín Politico pripomenul, že Budapešť by bola pre Kyjev citlivým miestom práve pre spomínané memorandum.
Budapeštianske memorandum zaviazalo signatárov rešpektovať ukrajinskú suverenitu výmenou za odovzdanie jadrových zbraní z čias ZSSR. Po vypuknutí vojny na Ukrajine a ruskej anexii Krymu v roku 2014 sa však stalo bezcenným, keďže západní signatári neposkytli Kyjevu dostatočnú podporu.
Maďarský premiér Viktor Orbán sa k možnému hosteniu mierových rozhovorov zatiaľ nevyjadril.