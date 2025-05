Americký prezident Donald Trump súhlasí s návrhom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na odloženie 50-percentného cla na dovoz tovarov z EÚ do 9. júla. Zároveň dodal, že vyjednávacie tímy sa „čoskoro stretnú a uvidia, či sa im podarí niečo vymyslieť“.

Európa je podľa U. von der Leyenovej pripravená „rýchlo a rozhodne pokračovať v rokovaniach“. Na dosiahnutie dohody však potrebuje čas. „EÚ a USA majú najdôležitejší a najužší obchodný vzťah na svete,“ dodala.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.