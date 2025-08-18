Britské firmy zaostávajú za zahraničnými konkurentmi pri automatizácii výroby, vyplýva zo správy spoločností Make UK a Sage.
Využívanie robotiky a systémov umelej inteligencie bolo v ostrovnom kráľovstve v predchádzajúcich dvoch desaťročiach slabé. Navyše, školenia ľudí v digitálnych zručnostiach výrazne zaostali za úrovňou potrebnou na dobehnutie zameškaného. Podľa Make UK a Sage takmer polovica britských výrobcov označuje nedostatok technických zručností za najväčšiu prekážku pri zlepšovaní využívania inovatívnych pokročilých technológií.
„Malé a stredné podniky sú ochotné prijať nové technológie, ale brzdí ich roztrieštená podpora, zložité systémy financovania a nedostatok dostupného a vhodného školenia,“ uviedol hlavný ekonóm spoločnosti Make UK Seamus Nevin.
„Ak chceme do roku 2035 dosiahnuť nárast hrubého domáceho produktu Spojeného kráľovstva o 150 miliárd libier, musíme im uľahčiť zavádzanie automatizácie a umelej inteligencie,“ dodal.