Britská ťažobná spoločnosť BP plánuje investovať v Nemecku do konca tohto desaťročia až desať miliárd eur, a to do nízkouhlíkových palív, obnoviteľných zdrojov a do nabíjacích staníc pre elektromobily. Chce tak konkurovať miestnym firmám v situácii, keď sa súťaž v oblasti energetickej transformácie v najväčšej európskej ekonomike začína výrazne pritvrdzovať.

Nemecko je jednou z krajín, v ktorej BP plánuje realizovať svoju stratégiu prechodu z fosílnych palív smerom k nízkouhlíkovým palivám a elektrickej energii. Jadrom plánov britskej firmy v Nemecku je rozšírenie firemnej siete rýchlonabíjacích staníc pre elektromobily, dekarbonizácia jej rafinérií a rozvoj veternej energie. Zvažuje aj vytvorenie miestneho uzla na dovoz nízkouhlíkového vodíka.

Licencie na veterné elektrárne

„Hovoríme o rafinériách, o najväčšej sieti čerpacích staníc v Nemecku, o súčasných vzájomných obchodných vzťahoch, o silných značkách," povedal na margo plánov spoločnosti pre agentúru Reuters šéf správnej rady BP Europe Patrick Wendeler. „To všetko sú vynikajúce aktíva, na ktorých môžeme stavať a ktoré iní v takejto podobe nemajú. To je veľká výhoda," dodal.

Aj keď desať miliárd eur predstavuje nové investície, zahŕňa aj sumu 678 miliónov eur, ktorú by firma mala zaplatiť za získanie dvoch licencií v rámci nedávnej aukcie na veterné elektrárne na mori v Nemecku. Tieto licencie získala spoločnosť v júli tohto roka.

Britská spoločnosť plánuje na svoju energetickú transformáciu minúť v rokoch 2023 až 2030 približne 55 miliárd až 65 miliárd eur. Zhruba rovnaký objem financií by v danom období mala BP investovať do produkcie ropy a zemného plynu.