Británia zakročila voči ôsmim osobám a spoločnostiam zapojených do ruských finančných sietí. Opatrenia sa týkajú aj infraštruktúry kryptomeny A7A5 prepojenej na rubeľ, spustenej v Kirgizsku. Podľa Londýna cez ňu prešlo za štyri mesiace 9,3 miliardy dolárov.
Na sankčný zoznam pribudla luxemburská firma a štyri kirgizské spoločnosti vrátane Grinex LLC a Old Vector LLC, ktoré sa podieľali na prevádzke A7A5. Postihnutí boli aj traja jednotlivci, z ktorých jeden mal napojenie na banku využívanú na platby za vojenský materiál, ďalší pomáhal obchádzať sankcie a tretí poskytoval služby ruskej banke Promsviazbank.
„Ak si Kremeľ myslí, že dokáže skryť transakcie cez pochybné kryptosiete, mýli sa,“ uviedol námestník britského ministra zahraničia Stephen Doughty. Podobné opatrenia voči firmám Grinex a Old Vector prijali minulý týždeň aj USA.
Moskva odpovedala zaradením 21 subjektov na vlastný sankčný zoznam. Ide o novinárov, politológov, mimovládne organizácie a konzultačné firmy, ktoré podľa Ruska šíria dezinformácie a presadzujú sprísnenie protiruskej politiky.