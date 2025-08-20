Prezidenti Brazílie a Francúzska, Luiz Inácio Lula da Silva a Emmanuel Macron, diskutovali telefonicky o amerických clách a dohode medzi Mercosurom a Európskou úniou. Brazílska vláda oznámila, že Lula potvrdil nesúhlas s colnou politikou USA a obaja lídri vyjadrili odhodlanie zavŕšiť rokovania o pakte.

Brazílsky prezident už skôr avizoval, že dohoda by mohla byť finalizovaná v druhej polovici roka, keď Brazília prevezme predsedníctvo Mercosuru, do ktorého patria Argentína, Paraguaj a Uruguaj. V decembri 2023 boli podmienky v zásade dohodnuté, ale finalizácia stále čelí odporu niektorých krajín, najmä Francúzska.

Prezident Macron zopakoval pripravenosť na „ambicióznu“ dohodu, pokiaľ ochráni záujmy francúzskeho a európskeho poľnohospodárstva a prispeje k ekonomikám oboch regiónov. Dodal, že s Lulom diskutovali aj o clách, ako aj o spolupráci v oblasti obrany a dopravy.

