Brazílsky rybársky priemysel žiada tamojšiu vládu o pomoc po tom, čo americký prezident Donald Trump uvalil na sektor 50-percentné clá. Odvetviu hrozí prepúšťanie a niektorým firmám bankrot, pretože USA sa na celkovom objeme jeho exportu podieľajú približne 70 percentami.
„Naše podnikanie nebude životaschopné,“ povedal predseda rybárskej únie v štáte Rio Grande do Norte Arimar França Filho. „Domáci trh síce dokáže absorbovať časť produkcie, nedokáže ale prijať všetko,“ dodal s tým, že rybársky priemysel požiadal vládny kabinet o núdzový úver 900 miliónov realov (140,86 milióna eur) s cieľom zvládnuť nepriaznivú situáciu.
Navyše, rybári začali tlačiť na vládu, aby posilnila aj vyjednávania s Bruselom, čo by umožnilo opätovné otvorenie európskeho trhu, ktorý je pre brazílske morské produkty uzatvorený od konca roka 2017.
Eduardo Lobo, prezident združenia Abipesca, zastupujúceho brazílskych rybárov, uviedol, že sektor nemá z krátkodobého hľadiska inú alternatívu. „Bez úveru nedokážeme plniť naše záväzky a ochrániť pracovné miesta,“ varoval s tým, že ak vláda rýchlo nezareaguje, americké clá by mohli zasiahnuť približne 20-tisíc pracovných pozícií.
„Hrozí nám vysoká nezamestnanosť. Nie zajtra, ale do šiestich mesiacov či do roka môžu niektoré podniky ukončiť produkciu,“ potvrdil Attillo Sergio Leardini zo spoločnosti Leardini Pescados, ktorá je jedným z najväčších brazílskych producentov morských produktov. Obáva sa najmä vývozu prémiových výrobkov, napríklad homárov, ktoré sú populárne na americkom trhu, na brazílskom ale toľko kupcov nemajú, najmä nie za ceny, ktoré sú ochotní platiť Američania.