Dodnes prešlo Letiskom Košice od začiatku roka už 500-tisíc cestujúcich. Vlani túto hranicu dosiahlo až 25. augusta, v roku 2023 až koncom septembra. Za prvých sedem mesiacov tohto roka vybavilo o 13 percent viac pasažierov ako v rovnakom období roka 2024.
Najsilnejším mesiacom v histórii letiska bol júl 2025 s viac ako 132-tisíc cestujúcimi. Jubilejným 500-tisícim pasažierom sa stal dovolenkár smerujúci s rodinou do tureckého Izmiru.
Cestovné kancelárie ponúkajú z Košíc zájazdy do 18 destinácií v desiatich krajinách. Pravidelné spojenie funguje aj s chorvátskym Zadarom.