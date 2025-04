Rastúca protioamerická nálada v Európe sa prejavuje aj v maloobchode. V predajni dánskeho supermarketu Føtex a v ďalších prevádzkach patriacich pod Salling Group sa objavil nový prvok: malé čierne hviezdičky, ktoré označujú výrobky európskeho pôvodu. V oddelení nápojov tak zákazník nájde dánsku limonádu Faxe Kondi s hviezdičkou, no Pepsi Max vedľa nej zostáva bez označenia. Hviezdička je na kartóne talianskeho vína Il Capolavoro, na kalifornskom Pinot Noir sa nenachádza.

„Hviezdičky mi uľahčujú rozhodovanie,“ hovorí jedna z nakupujúcich Kirsten Mogensenová. Systém označovania jej pomáha podporovať európske firmy a zároveň kupovať produkty s nižšou uhlíkovou stopou, keďže neprecestovali až takú vzdialenosť. „Používam to z environmentálnych dôvodov, ale dnes aj preto, aby som nepodporovala Američanov,“ dodáva pre agentúru Bloomberg.

Podľa generálneho riaditeľa skupiny Salling Andersa Hagha reťazec zareagoval na množstvo podnetov od zákazníkov, ktorí mali záujem kupovať viac európskych potravín. Od februára sa do facebookovej skupiny „Boycott US Goods“ pridalo už 90-tisíc Dánov, ktorí zdieľajú fotografie miestnych predajní podporujúcich dánske značky.

V celej Európe spotrebitelia reagujú na Trumpove clá a nevyberané výroky amerických predstaviteľov smerom k EÚ. Na sociálnych sieťach sa objavujú obrázky prevrátených vaničiek so syrom Philadelphia v nemeckých obchodoch a nálepky „Boycott USA“ vo francúzskych supermarketoch. Predaj automobilov Tesla v Európe prudko klesol a predajne tejto značky v Holandsku a Nemecku poškodili vandali.

„Značka Amerika dostáva ranu,“ hovorí senior analytik bruselského think-tanku Bruegel Jacob Kirkegaard. Aj on patrí medzi Európanov, ktorí sa odvracajú od amerických produktov. Predtým, než sa Elon Musk stal Trumpovým spojencom, zvažoval kúpu Tesly. Po tom, čo sa miliardár stal aktívnym hráčom v Trumpovej administratíve a začal sa angažovať v európskej politike, si to rozmyslel. „Dnes by som Teslu určite nekúpil,“ priznáva.