V Srbsku sa nespokojnosť s cenami potravín prejavila rázne. Spotrebiteľská organizácia Efektiva vyzvala na bojkot piatich najväčších obchodných reťazcov – Delhaize, Mercator, Univerexport, DIS a Lidl. Dôvod? Neúmerné ceny, ktoré podľa nich nezodpovedajú reálnym nákladom. Iniciatíva sa rýchlo rozšírila aj do Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Slovinska a Chorvátska.

Odborníci v Srbsku tvrdia, že bojkot môže byť účinný, no jeho úspech závisí od viacerých faktorov – dĺžky trvania, úrovne kolektívneho zapojenia a reakcie samotných obchodov. Už v Chorvátsku ukázali čísla výrazné následky. Tržby supermarketov tam počas týždenného bojkotu klesli o päťdesiattri percent.

#Serbia | Today a nationwide boycott of major supermarkets (Lidl, Maxi, Delhaize, Mercator, Roda & more) is ongoing to protest skyrocketing food prices and huge profit margins in Serbia.#Boycott #Inflation #ConsumerRights #blokada #blokade #Beograd #NoviSad #SerbiaProtests pic.twitter.com/8Bwb5JLC7P