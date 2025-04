Prežívanie najbohatších Američanov je porovnateľné s najchudobnejšími obyvateľmi severnej a západnej Európy a s priemerom východoeurópskych krajín. Vyplýva to zo štúdie publikovanej v New England Journal of Medicine, ktorá analyzovala takmer 74-tisíc osôb v USA a 16 európskych krajinách vo veku 50 až 85 rokov od roku 2010 do 2022.

Podľa výskumu majú aj najchudobnejší obyvatelia krajín ako Holandsko či Francúzsko vyššiu pravdepodobnosť dlhšieho života než bohatí Američania. V mnohých prípadoch dokonca prežívajú dlhšie. Počas sledovaného obdobia bola miera úmrtnosti v USA 6,5 na 1-tisíc osôb. V severnej a západnej Európe to bolo 2,9, v južnej Európe 4,9 a vo východnej Európe 5,8 na 1-tisíc obyvateľov.

Hoci bohatstvo všade zvyšuje šance na dlhší život, v USA je rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími výrazne väčší ako kdekoľvek v Európe, uvádza Euronews. Najchudobnejší Američania mali v rámci porovnania najnižšiu mieru prežívania a zomierali v priemere skôr než ich európske náprotivky. Horšie dopadli aj najbohatší obyvatelia USA: ich pravdepodobnosť prežitia bola nižšia než u bohatých ľudí v južnej Európe a dokonca nižšia než u všetkých obyvateľov severnej a západnej Európy — bez ohľadu na ich majetok.

„Výsledky sú jasným dôkazom, že ani najbohatší Američania nie sú imúnni voči systémovým problémom, ktoré v USA znižujú priemernú dĺžku života,“ uviedla ekonómka v oblasti zdravotníctva na Brownovej univerzite a vedúca štúdie Irene Papanicolasová.

Výskumníci upozorňujú, že hoci majú Američania aj západní Európania vo všeobecnosti viac peňazí než iné regióny sveta, zdravie a dĺžka života nesúvisí len s absolútnou výškou majetku. V USA je majetková nerovnosť jednou z najvyšších v rozvinutom svete a krajina zároveň trpí slabšími sociálnymi štruktúrami a obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti.