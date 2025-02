Nemecká automobilka BMW cez víkend uviedla, že prehodnocuje časový harmonogram v súvislosti s plánom výroby plne elektrických áut Mini v Británii. Ako dôvod uviedla neistotu, ktorej automobilový priemysel v súčasnosti čelí. Informovala o tom agentúra Reuters.

V roku 2023 BMW oznámila, že do závodu v Oxforde investuje 600 miliónov libier (724,99 milióna eur) s cieľom vyrábať do roku 2030 plne elektrické vozidlo Mini. Výroba v oxfordskom závode by sa mala podľa pôvodných plánov začať na budúci rok. V sobotu (22. 2.) však nemecká automobilka uviedla, že sa tento časový harmonogram rozhodla prehodnotiť.

„Vzhľadom na viaceré neistoty, ktorým automobilový priemysel čelí, BMW Group momentálne prehodnocuje načasovanie výroby batériových elektrických Mini v Oxforde,“ uviedla firma v oficiálnom vyhlásení. Predaj elektrických vozidiel totiž nerastie takým tempom, s akým sa pôvodne počítalo. Navyše po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu automobilky čelia aj hrozbe vysokých dovozných ciel zo strany USA. Trump tento mesiac oznámil, že na dovoz áut zo zahraničia plánuje uvaliť 25-percentné clo.