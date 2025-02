Podnikatelia, ktorí k dispozícii nemajú neobmedzené finančné zdroje od investorov ani bohatých rodičov, musia často zájsť až do extrémov, aby udržali svoj nový biznis nad vodou. Niektorí sa nezdráhajú obetovať všetky úspory, iní sa zas na niekoľko rokov zrieknuť platu či dokonca predať časť majetku.

Aj Katlin Smithová sa musela vzdať pohodlia, ak chcela v roku 2012 získať počiatočné financie na rozbeh vlastnej značky prírodných potravín Simple Mills, ktorú spočiatku riadila z pohodlia kuchyne. „Financovanie tohto biznisu si určite vyžadovalo dávku kreativity. Musela som napríklad predať auto, vyčerpať kreditné karty a podobné šialené veci,“ priznala K. Smithová.

Podnikateľka potom ďalšie dva roky zápasila s tým, ako firmu svojpomocne udržať nad vodou. Všetko sa zmenilo v roku 2014, keď od investorov získala vyše dva milióny dolárov. „Myslím, že odolnosť je pravdepodobne jednou z najdôležitejších vecí, ktorú musíte mať, aby ste získali financovanie,“ citoval K. Smithovú portál CNBC.

Aj v chvíľach, keď sa zdalo, že Simple Mills nebude mať dostatok peňazí na to, aby pokračovala v činnosti, sa K. Smithová nevzdávala. Práve odolnosť jej bránila čo i len pomyslieť na to, že by podnik mohol zlyhať. „Vaša mentalita musí byť pokračovať za každú cenu,“ dodala 36-ročná podnikateľka.

K. Smithovej sa podarilo zo Simple Mills vybudovať jednu z najväčších značiek prírodných potravín v Spojených štátoch. Jej výrobky môžu zákazníci nájsť vo vyše 30-tisíc obchodoch vo všetkých kútoch krajiny. Potravinársky gigant Flower Foods v januári oznámil, že Simple Mills odkúpil za 795 miliónov dolárov.