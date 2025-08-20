Prezidenti Alexandr Lukašenko a Masúd Pezeškiján sa v Minsku dohodli na prehĺbení bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach, vrátane obrany a vojensko-technickej spolupráce.

Iránsky prezident zdôraznil potrebu rozvinúť ekonomické, kultúrne a turistické väzby na úroveň vzájomnej dôvery. Pripomenul, že obe krajiny čelia západným sankciám.

Bielorusko aj Irán patria medzi kľúčových spojencov Ruska. Minsk umožnil Moskve využiť svoje územie pre napadnutie Ukrajiny a prijal ruské taktické jadrové zbrane. Teherán dodal Rusku drony a v januári Pezeškiján podpísal s ruským vodcom Vladimirom Putinom zmluvu o strategickom partnerstve.

Ďalšie dôležité správy

