Klimatická agenda administratívy amerického prezidenta Joea Bidena čelí neočakávanej výzve. Príkladom je mesto Corpus Christi v štáte Texas, ktoré je obzvlášť náchylné na sucho. Pôvodne navrhované centrum čistého vodíka by si tam vyžadovalo inštaláciu energeticky náročných, drahých a potenciálne environmentálne škodlivých zariadení na odsoľovanie morskej vody. Informuje o tom agentúra Reuters.



Prístav na pobreží Mexického zálivu je v hre o zisk jednej miliardy dolárov na základe zákona prezidenta Joea Bidena o investíciách do zelených technológií a infraštruktúry. Regionálne centrum v Corpus Christi by bolo určené na výrobu vodíka elektrolýzou vody, čím by sa získalo palivo s nízkymi emisiami, čo by malo pomôcť dekarbonizovať ťažký priemysel a dopravu.



Na to by ale boli potrebné milióny galónov vody, čo je v Corpus Christi obrovskou výzvou. Zatiaľ čo miestni predstavitelia tvrdia, že môžu zabezpečiť túto vodu vybudovaním zariadenia na odsoľovanie morskej vody, ekologické skupiny a niektorí zákonodarcovia sú proti.



„Nemá zmysel vytvárať údajný čistý zdroj energie, ktorý následne zničí celý ekosystém, ohrozí ostatné zavlažovacie systémy a spôsobí problémy so zásobovaním vodou pre obyvateľov,“ hovorí aktivistická skupina Coastal Alliance to Protect the Environment, ktorá zároveň napísala list americkej ministerke energetiky Jennifer Granholmovej.



Agentúra Reuters urobila rozhovor so šiestimi výskumníkmi, ktorí skúmajú vodík ako zelenú energiu. Tvrdia, že vízia Bidenovej administratívy o nízkouhlíkovom vodíku môže naraziť na problém, ktorý je sám osebe umocnený zmenou klímy: nedostatok vody.



Výroba vodíka si vyžaduje obrovské množstvo sladkej vody. Deväť z 33 projektov na užšom zozname ministerstva energetiky sa nachádza na kritických miestach. Medzi tieto lokality patria južná Kalifornia, Colorado, Kansas a Nové Mexiko, ako aj Texas. Celosvetovo je situácia ešte horšia, keďže viac ako 70 percent navrhovaných projektov so zeleným vodíkom je v regiónoch chudobných na vodu, akým je napríklad Blízky východ.



„Väčšina plánovaných svetových projektov so zeleným vodíkom sa má nachádzať v regiónoch s nedostatkom vody,“ povedal analytik obnoviteľnej energie zo spoločnosti Rystad Energy Minh Khoi Le a dodal, že by to vyvolalo dopyt po ďalších odsoľovacích zariadeniach.



Bidenova administratíva ponúka spoločnostiam až 100 miliárd dolárov vo forme daňových úľav a regiónom sedem miliárd dolárov v grantoch na vybudovanie vodíkových uzlov. Tie majú pomôcť dosiahnuť cieľ výroby viac ako 55 miliónov ton čistého vodíkového paliva do roku 2050.