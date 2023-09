Americký prezident Joe Biden v utorok zavítal medzi štrajkujúcich zamestnancov detroitských automobiliek. Ako prvý úradujúci prezident v modernej histórii Spojených štátov sa tak pripojil k štrajkujúcim počas ich protestu, napísala agentúra Reuters.

„Zaslúžite si výrazné zvýšenie (miezd), ktoré potrebujete," povedal Biden do megafónu po tom, ako dorazil do skladiska automobilky General Motors pre distribúciu súčiastok na predmestí Detroitu. S odborovou čiapočkou na hlave povzbudzoval štrajkujúcich, aby pokračovali vo svojom boji za vyššie mzdy, hoci vlečúci sa štrajk by mohol poškodiť ekonomiku, píše agentúra AP.

Bidena sprevádzal prezident odborového zväzu zamestnancov v americkom automobilovom priemysle UAW Shawn Fain. Ten Bidenovi poďakoval za podporu. Protest odborov potom označil za vojnu proti „korporátnej chamtivosti". "My robíme skutočnú prácu. Nie generálni riaditelia," vyhlásil.

Univerzitný profesor Erik Loomis, ktorý je odborník na dejiny práce v USA, uviedol, že americkí prezidenti sa v minulosti priamej účasti na štrajkoch vyhýbali. „Považovali sa skôr za mediátorov. Nedomnievali sa, že by mali priamo zasahovať do štrajku či odborovej akcie," dodal. Štrajk zamestnancov detroitských automobiliek General Motors, Ford a Stellantis za zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok sa začal v polovici septembra. Prvýkrát v 88-ročnej histórii odborového zväzu UAW začali štrajk pracovníci všetkých troch automobiliek súčasne.

Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý je favoritom na kandidáta Republikánskej strany v prezidentských voľbách v novembri 2024, plánuje k štrajkujúcim zamestnancom v Detroite prehovoriť v stredu. Chce si tak nakloniť pracovníkov v automobilovom priemysle, hoci odboroví predáci hovoria, že ho nepovažujú za svojho spojenca, píše AP.