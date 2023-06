Výzva amerického prezidenta Joea Bidena na zvýšenie daní pre superbohatých Američanov negatívne ovplyvní iba skupiny s nižším a stredným príjmom. Podľa agentúry Bloomberg si to myslí šéf Tesly Elon Musk.

„Súhlasím s tým, že zložité schémy daňových únikov by mali byť nezákonné, ale prijatie takéhoto opatrenia by rozčúlilo veľa sponzorov. Preto to ostane iba pri slovách a nedôjde k žiadnym činom,“ napísal miliardár na Twitteri.

Ťarchu nadmerných vládnych výdavkov budú podľa neho musieť znášať zamestnanci so strednými a nižšími príjmami, pretože sa plateniu daní zo mzdy nevedia vyhnúť. Muskov tweet bol reakciou na Bidena, ktorý tvrdí, že je načase, aby superbohatí začali platiť svoj spravodlivý podiel.

In all seriousness, I agree that we should make elaborate tax-avoidance schemes illegal, but acting upon that would upset a lot of donors, so we will see words, but no action.



