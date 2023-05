Lídri oboch komôr amerického Kongresu sa v utorok stretli so šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom k novým rokovaniam o zvýšení dlhového stropu Spojených štátov, ktoré by odvrátilo bezprecedentný stav platobnej neschopnosti federálnej vlády.

Katastrofálne dopady

Republikáni na čele s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym odmietajú „čisté“ navýšenie a požadujú súčasné škrty v štátnych výdavkoch. Zložité rokovania podľa amerických médií postupujú veľmi pomaly, zatiaľ čo do možného kolapsu vládnych financií zostáva len niečo vyše dvoch týždňov.

Americká ministerka financií Janet Yellenová v pondelok potvrdila odhad, že USA by už 1. júna nemuseli byť schopné splácať svoje záväzky, ak Kongres neposkytne priestor na ďalšie zadlžovanie, ako urobil v minulosti mnohokrát. Podľa nej aj podľa mnohých ekonómov by prepad do platobnej neschopnosti, ktorý doteraz nikdy nenastal, mal katastrofálne dopady nielen na americkú ekonomiku, najmä ak by pretrvával dlhší čas.

Biden o možnom postupe, rovnako ako minulý týždeň, rokoval s McCarthym, ďalej s lídrom Demokratickej strany v snemovni Hakeemom Jeffriesom, šéfom demokratickej väčšiny v Senáte Chuckom Schumerom a lídrom republikánskej menšiny Mitchom McConnellom. Z dôvodu vyjednávania sa americký prezident rozhodol skrátiť svoju pôvodne týždňovú cestu po Ázii, uviedol Biely dom. Zúčastní sa síce nedeľňajšieho summitu krajín G7 v Japonsku, zrušil však následné cesty do Austrálie a na Papuu-Novú Guineu, ktorú mal navštíviť ako prvý americký prezident.

Biden dnes uviedol, že hoci všetky strany čakajú práce, ohľadom cesty k zhode je optimistický. McCarthy po rokovaní uviedol, že tentoraz išlo o „niečo viac produktívne“ stretnutie.

Obama ustúpil

Schôdzka sa pôvodne mala konať v piatok, avšak bola odložená. Medzitým v zákulisí pokračovali rozhovory medzi poradcami hlavných aktérov, ktorí hľadajú cestu k potenciálnemu kompromisu ohľadom spomalenia zadlžovania USA. Podľa informácií amerických médií ide o stiahnutie neutrácaných peňazí z pandemickej podpory alebo o posilnenie pracovných kritérií pri vyplácaní sociálnych dávok. Podľa listu The Washington Post (WP) republikáni odmietli návrh ohľadom uzavretia medzier v daňových zákonoch.

Biden pôvodne o zvýšení dlhového stropu nechcel vôbec vyjednávať a trval na tom, aby Kongres opatrenia urobil bez dodatočných rozpočtových opatrení, ako sa stalo trikrát počas úradovania jeho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa. Biely dom bol však k vyjednávaniu donútený po tom, ako republikánska väčšina v snemovni prijala návrh predstavujúci republikánsku vyjednávaciu pozíciu. Ten by hrozbu platobnej neschopnosti odsunul na niekoľko mesiacov, zároveň by však obmedzil výdavky štátu v najbližších rokoch a zrušil by niektoré programy z Bidenovej domácej agendy.

Federálna vláda na dlhový strop vo výške bezmála 31,4 bilióna dolárov (asi 680 biliónov korún) narazila už v januári, krízové opatrenia ministerstva financií ale zatiaľ ďalej umožňujú pokrývať záväzky štátu. Limit pre zadlženie sa na uvedenú úroveň dostal neustálym navyšovaním v priebehu posledných desaťročí, zatiaľ čo štátny dlh bobtnal pod demokratickými aj republikánskymi prezidentmi.

Republikáni potrebu navýšiť dlhový strop využili ako vyjednávaciu páku už v roku 2011, keď si takýmto spôsobom vynútili ústupky od vtedajšieho prezidenta Baracka Obamu. Denník WP cez víkend pripomenul, že vtedy USA od potenciálnej platobnej neschopnosti delil necelý týždeň, pričom aj to prinieslo významný prepad na akciových trhoch. Popredné indexy oslabili zhruba o 20 percent, uviedol list.