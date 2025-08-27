Holandsko zatvorí poslednú veľkú továreň na bicykle. Accell, materská spoločnosť firiem Batavus, Sparta a Raleigh, výrobu presúva do Maďarska.
V továrni v Heerenveene, kde sa vyrába približne 20 percent bicyklov Accellu, zanikne 160 pracovných miest.
Spoločnosť v uplynulých rokoch čelila finančným ťažkostiam a v roku 2022 ju odkúpilo konzorcium rizikového kapitálu na čele s firmami KKR a Teslin, ktoré fabriku na bicykle vyradilo z amsterdamskej burzy cenných papierov.
Tržby Accellu vlani klesli o 22 percent na asi miliardu eur.
Navyše, firma mala problémy aj s bicyklami s nákladnými vozíkmi, ktoré boli náchylné na lámanie, čo spoločnosť prinútilo stiahnuť z trhu približne desaťtisíc strojov po tom, čo najmenej šesťtisíc ľudí nahlásilo technické chyby.
Holandský regulačný orgán pre bezpečnosť a prokuratúra dokonca začali vyšetrovanie spoločnosti po tom, čo boli jej zamestnanci obvinení z klamania inšpektorov kvality práce a skrývania dôkazov o lámaní rámov bicyklov.
Holandsko má odhadom 23 miliónov bicyklov na 18 miliónov obyvateľov, ale tamojší producenti vyrábajú iba málo dvojkolesových vozidiel.
V roku 2022 vyrobili 14,7 milióna bicyklov, čo krajine stačilo iba na deviate miesto medzi výrobcami v EÚ.