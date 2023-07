10/10 Skúšobná doba môže byť dohodnutá na:

maximálne polovicu doby trvania pracovného pomeru, maximálne tretinu doby trvania pracovného pomeru, maximálne štvrtinu doby trvania pracovného pomeru.

Skúšobná doba nesmie byť dohodnutá na obdobie dlhšie ako polovica doby trvania pracovného pomeru. Ak by sa dohodla dlhšia skúšobná doba, bola by platná len v zákonom dovolenej dĺžke a v zvyšnej časti by bola neplatná. Ak by na druhej strane bola skúšobná doba dohodnutá, avšak nebola by dohodnutá jej dĺžka, platí, že bola dohodnutá skúšobná doba v maximálnej zákonnej dĺžke.