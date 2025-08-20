Švajčiarsko zintenzívňuje kroky na posilnenie konkurencieschopnosti po tom, čo Spojené štáty uvalili na časť jeho vývozu clo vo výške 39 percent. Niektoré sektory, vrátane farmaceutického priemyslu, zatiaľ zostávajú od ciel oslobodené.
Vláda vyhlásila, že pokračuje v hospodárskom programe so zameraním na zníženie regulačnej záťaže pre firmy. Posilnia tiež prístup švajčiarskych spoločností na alternatívne zahraničné trhy.
Nové clá zasahujú približne 10 percent vývozu švajčiarskeho tovaru a môžu mať pre niektoré podniky vážne dôsledky.