Spotrebiteľské ceny pohonných hmôt zaznamenali na začiatku augusta rôznorodý vývoj. Benzíny zdraželi a predávali sa za najvyššie ceny za ostatných šesť týždňov, zatiaľ čo základná motorová nafta zlacnela po štyroch týždňoch zdražovania, uviedol Štatistický úrad SR.
Najpoužívanejší 95-oktánový benzín zdražel o 1,2 centa na 1,524 eura za liter a 98-oktánový benzín o 0,4 centa na 1,716 eura za liter. Motorová nafta sa po zlacnení o 1,9 centa predávala za 1,465 eura za liter.
Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu výrazne nezmenili. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) klesla o 0,3 centa na 0,687 eura za liter a skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 0,1 centa na 1,488 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) stagnovala na úrovni 1,660 eura.