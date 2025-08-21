Zákonný vek odchodu do dôchodku sa v Belgicku v tomto roku zvýšil zo 65 na 66 rokov, čo počas prvých piatich mesiacov ušetrilo štátu 100 miliónov eur.
V roku 2030 by sa podľa zámerov federálnej vlády mal zvýšiť na 67 rokov. Poslednými Belgičanmi, ktorí mohli poberať svoj zákonný dôchodok v 65 rokoch, boli tí, ktorí dovŕšili 65 rokov v decembri 2024, pričom ich odchod do dôchodku nadobudol účinnosť 1. januára 2025. Tí, ktorí dovŕšili 65 rokov o niekoľko dní neskôr, v januári 2025, budú musieť na prvú penziu počkať do februára 2026, keď dovŕšia 66 rokov.
Sprísnenie pravidiel sa už jasne odrazilo v štatistikách o počte ľudí odchádzajúcich do penzie od februára, odkedy opatrenie nadobudlo účinnosť. „Medzi februárom a aprílom klesol počet nových dôchodcov o 60 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, v priemere z 10 000 na 4 000 mesačne,“ uviedol hovorca Federálnej dôchodkovej služby Vik Beullens.
Tohoroční noví dôchodcovia sú výlučne tí, ktorí sa rozhodli pre predčasný odchod do dôchodku, ktorý je možný od 63 rokov so 42 rokmi ukončenej služby, od 61 rokov so 43 rokmi služby a od 60 rokov so 44 odpracovanými rokmi.
Pokles počtu odchodov do dôchodku má významný finančný vplyv na výdavky štátu na dôchodky. Podľa údajov Federálnej dôchodkovej služby pri priemernom dôchodku 1 850 eur mesačne kumulatívne úspory za obdobie od februára do mája dosahujú 100 miliónov eur. Keďže tento efekt bude pretrvávať až do konca roka, suma ušetrená štátnou pokladnicou sa v nasledujúcich mesiacoch výrazne zvýši.
V Európskej únii sa dôchodkový vek líši v jednotlivých členských krajinách, ale vo všeobecnosti sa zvyšuje a približuje k 65 rokom. Mnohé krajiny, podobne ako Belgicko, zvažujú sprísnenie požiadaviek na počet odpracovaných rokov, a teda ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku v dôsledku demografických zmien a očakávanej vyššej dĺžky života, čo zároveň poznačí aj objem príspevkov odvádzaných do dôchodkového fondu.